Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Benjamín Hernández Gutiérrez, denunció la aplicación de descuentos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) en la segunda quincena de marzo, faltas y por «cobros indebidos», ante lo cual advirtió que están dispuestos a manifestarse para exigir el pago completo.

El dirigente del Comité Ejecutivo Seccional «Poder de Base», expuso que, aunque son conscientes de la emergencia sanitaria y de las medidas de prevención que se han dado a conocer por las autoridades federales ante la presencia del Covid-19, el líder magisterial aseguró que los trabajadores de la educación tomando en cuenta la sana distancia están de acuerdo en exigir a las autoridades estatales el cese de la violación a sus derechos laborales y económicos.

Insistió en que saldrán a las calles si el Ejecutivo decide no hacer el reembolso de los descuentos no sólo por el ISR, sino por otros conceptos como «cobros indebidos» y faltas en los centros de trabajo, que a la fecha, dijo, no han sido aclarados por las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Sobre este tema, el secretario general señaló que, por ejemplo, un trabajador con un sueldo de 14 mil pesos mensuales, recibió en esta quincena un descuento por ISR de 3 mil 397 pesos, lo cual a su juicio es un «insulto» y una clara violación hacia su salario. «Dependiendo de la categoría del profesor es el descuento que recibió, y no lo vamos a permitir», destacó.

También detalló que a los profesores que cobran vía electrónica se les aplicó un descuento de 49 pesos, supuestamente para un Sindicato de Trabajadores Industriales.

En rueda de prensa, Hernández Gutiérrez expresó que conocen la situación de emergencia que hay en el país por la pandemia del Covid-19, pero como trabajadores de la educación, no pueden dejar de lado las necesidades económicas de los profesores, pues evidenció que a los estatales sólo se les cubrió la última quincena de marzo sin el pago de los más de diez bonos por un monto total de 100 millones de pesos.

Mientras que a los federales, aseveró, se les cubrió la última quincena de marzo y la primera de abril, aunado a que se les obligó a utilizar la tarjeta para que se les cubran los salarios devengados, situación que a su juicio es «dolosa» porque la autoridad aprovecha la contingencia sanitaria para que los docentes se sumen a una iniciativa que ha sido rechazada desde hace años.

Sobre el particular, Hernández Gutiérrez expuso que la federación envió su parte correspondiente de recursos económicos, pero el Gobierno del Estado, dijo, es el que falta por cubrir los montos para que los maestros cuenten con los salarios completos, ante ello, consideró que el nuevo acuerdo educativo no tiene efectos positivos en Michoacán.

«Vemos una situación dolosa con los trabajadores, porque nos argumentan que por la contingencia se necesita cobrar vía electrónica para evitar las filas, pero a los que nos entregan el cheque, deberían quitarle la leyenda no negociable a fin de que en cualquier establecimiento o espacio comercial nos permitan cambiarlos», señaló.

Por: Guadalupe Martínez/R