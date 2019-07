Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, sólo avala el diagnóstico que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer cuántos maestros están en clase y la identificación de «aviadores», mientras que el «pase de lista» no será permitido porque primero se requiere un consenso con las bases de profesores.

Así lo confirmó en entrevista, el secretario general del magisterio disidente en el estado, Víctor Zavala Hurtado sobre los procesos que se llevan a cabo en el sistema educativo para la federalización de la nómina del nivel Básico.

Zavala Hurtado, advirtió que la sección XVIII democrática en Michoacán no permitirá «imposiciones» ni del gobierno federal o del estatal, ya que hasta el momento se desconoce cuál autoridad llevará a cabo el famoso «pase de lista», que significa un proceso relacionado a temas más específicos, por ejemplo, cuántos alumnos hay en total, cuántos grupos escolares, cuántas asignaturas y niveles completos, entre otros aspectos, los cuales deben ser antes consensuados por las bases de la Coordinadora con el establecimiento de una mesa de trabajo, donde estén representantes de todos los niveles.

Por lo anterior, Zavala Hurtado aclaró que no están de acuerdo en el «pase de lista», porque no han tomado en cuenta a los integrantes del magisterio ni tampoco se les ha explicado de manera formal. También, evidenció, que todavía no se define la autoridad que lo llevará a cabo, «primero hablaron de que sería el INEGI, luego de que los Servidores de la Nación de Morena y después que la Secretaría de Educación Pública (SEP), por eso queremos una definición», insistió el líder sindical.

Aunque el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo ha señalado en diferentes ocasiones que el «pase de lista» tiene un avance del 50 por ciento en Michoacán, Zavala Hurtado desmintió al perredista al subrayar que este procedimiento no será aceptado por la CNTE.

Mientras que el diagnóstico realizado por la ASF, dijo que está relacionado a conocer cuántos maestros están en realidad trabajando en las 11 mil escuelas de educación Básica, cuántos sí cobran el salario sin realizar ninguna función, cuántos son los profesores «aviadores» en todas las áreas y en qué condiciones están los planteles.

En este tema, el secretario general de la Coordinadora, aclaró que no va a defender a nadie que esté cobrado sin trabajar, o los casos que cuentan con claves duplicadas, pues la intención del diagnóstico, mismo que es avalado por la Sección XVIII, pretende limpiar la nómina de cualquiera irregularidad para que se deslinde responsabilidades y también se ponga orden.

«Sabemos que este diagnóstico que se realiza a nivel federal será en beneficio de los trabajadores de la educación, porque ahí saldrán todos los aviadores», concluyó.

