Ser líder sindical en el sector público de México suele ser muy redituable y basta conocer cuánto tiempo han durado en calidad de líder sindical algunos personajes públicos, para inferir que el puesto seduce y ancla.

Y a pesar de que hay cualquier cantidad de líderes sindicales, también hay de líderes a líderes. No es lo mismo ser el líder del sindicato de alguna dependencia menor, que serlo en el sector educativo. Por ejemplo, ser el líder del sindicato de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, es aún mejor; ¿por qué?, porque se mueven miles de millones de pesos, se tiene acceso a ellos y se utilizan de manera discrecional buena cantidad de ellos.

¿Por qué cree usted que en Michoacán los profesores de la CNTE bloquean con demasiada frecuencia las vías del tren y vialidades principales, bloquean edificios de tesorería y finanzas, cierran carreteras y alcaldías?; ¿cree usted que lo hacen para exigir que se les capacite en los modelos educativos más actuales, en las competencias formativas más reconocidas a nivel mundial o lo hacen porque desean renovaciones democráticas de sus estructuras sindicales? Desde luego que no lo hacen por esto.

Se movilizan, bloquean y estrangulan la vida económica, política y social de la entidad, porque de eso viven y viven muy bien.

La movilización, el chantaje y la extorsión sindical es una industria multimillonaria en el país y desde luego, en Michoacán también lo es. El asunto, es que ahora eso se acabó, por lo menos, en lo que tiene que ver con las exigencias económicas en el sector educativo.

Desde luego me intriga saber qué harán los líderes de la CNTE ahora que estas banderas “de lucha” se les acabaron. Y digo que se les acabaron, porque en esta semana el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y los propios líderes de la CNTE, acordaron con el Secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma, un calendario de pagos a sus minutas, pactos, cochupos o como usted les quiera llamar. ¿Qué harán ahora los líderes de la CNTE si se les pagará lo que exigen?, ¿seguirán teniendo argumentos para destrozar la vida económica y social de los michoacanos?. Si ellos reciben sus pagos, ya no tendrán discurso, narrativa o pretextos para exigir nada de pagos, por lo menos, no al gobierno estatal.

¿Sabe usted cuánto se llevarán los líderes de CNTE? Por supuesto que no es poco, de hecho, son miles de millones de pesos. Vea usted:

El próximo 13 de diciembre, recibirán más de 475 millones de pesos, por concepto de la quincena 23, bono navideño y bono de productividad. Aquí le pido que no se pregunte qué tanto estos profesores han sido productivos en el aula, porque Michoacán se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional, en educación.

El próximo 18 de diciembre, recibirán más de 313 millones de pesos, por concepto de la quincena 24 y prima vacacional.

El próximo 06 de enero de 2020, recibirán más de 292 millones de pesos, por concepto de aguinaldo de fin de año, segunda parte.

El próximo 27 de mayo de 2020, recibirán 16 millones de pesos, por concepto de bono navideño. ¡Como lo lee!. Además de un aguinaldo, recibirán un bono “para disfrutar la navidad”.

También recibirán el próximo año, más de 405 millones de pesos, para pago de personal de telesecundarias.

En resumen y para no describir toda la serie de pagos pendientes y actuales, a los profesores sindicalizados de la CNTE se les entregarán en 2019 y 2020, más de 2 mil 100 millones de pesos.

Para que usted pueda dimensionar: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo necesita 995 millones de pesos para “salvarse”. Lo que los profesores centistas recibirán, alcanzaría para salvar dos veces a la UMSNH.

Lo que han logrado el gobierno federal y el de Michoacán, me parece algo muy bueno. Pero los miles de millones de pesos que lograrán los profesores sindicalizados de la CNTE, me parece un exceso, aunque es legal y se les deberá pagar.

Todos contentos en este escenario. La federación tendrá la lealtad de estos profesores; el Gobernador de Michoacán ya no tendrá bloqueos con el pretexto de que se adeudan pagos, y los michoacanos, ya no sufriremos la muerte súbita provocada por los centistas, porque ellos ya recibirán lo que exigen.

Ahora sí, se les acabaron sus banderas de lucha. Al menos las monetarias.

Espero…

* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, licenciatura en Derecho y diplomado en Marketing Político.

www.esferacomunicacionestrategica.com.mx