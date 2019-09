Tuzantla, Michoacán (Boletín).– Con la participación de autoridades municipales y así como escuelas de los tres niveles educativos, 200 alumnos del Colegio de Bachilleres #41 del municipio de Tuzantla en compañía de personal docente y administrativo de la institución presidieron la ceremonia cívico-cultural que realiza el ayuntamiento en la que se conmemoró el 209 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En este sentido, el director de la institución Óscar Melgar Giles mencionó que este año, la institución impulsada por el Movimiento Antorchista aceptó la invitación por parte del ayuntamiento que liderea la alcaldesa Jazmín Arroyo Martínez para encabezar el acto cívico, y de dar una reseña sobre el movimiento de independencia del país.

Al respecto mencionó que realmente el objetivo de ser una nación independiente política, económica y socialmente no se cumplió ni se ha cumplido hasta nuestros días, y quienes más lo recienten son los pobres, la clase trabajadora que sigue sin cambios significativos a su favor.

“Aunque hubo cambios, no significaron una transformación completa, por lo que, con base en ello, en realidad no ha ocurrido ninguna transformación en la vida de la sociedad mexicana, por lo que no puede llevarse a cabo una cuarta transformación, como asegura el presidente, si no ha habido otras tres anteriores; México necesita una verdadera transformación, la primera, y que sea una verdadera”, mencionó el líder educativo.

Destacó que durante el desfile conmemorativo el contingente conformado por los alumnos del Colegio de Bachilleres destacó entre más de 30 escuelas de los tres niveles educativos, por el orden, la disciplina y el respeto hacia la actividad, algo que, dijo Melgar Giles, es gracias a la educación que brinda el Movimiento Antorchista a la juventud, “el antorchismo lucha para formar hombres y mujeres de bien, con disciplina, con fraternidad y en un ambiente de compañerismo para que cuando sean personas adultas puedan contribuir de forma positiva para los cambios que requiere el país.

CA