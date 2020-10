Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa multinacional Coca-Cola planea eliminar unas 200 marcas de bebidas, lo que representa aproximadamente la mitad de su catálogo de productos a causa de los efectos económicos por la crisis del coronavirus.

El pasado jueves, el presidente ejecutivo de la compañía, James Quincey, expresó que Coca-Cola se centrará en las marcas que a largo plazo pueden generar mayores ingresos.

Sin embargo, Quincey no especificó qué marcas serían descartadas, pero insinuó que las reducciones se llevarían a cabo principalmente en productos de hidratación y no afectaría a las categorías de refrescos, café, té, jugos y lácteos.

La semana pasada, la compañía comunicó que para fines del año dejaría de producir algunos de sus productos «de bajo rendimiento», como la bebida Tab, el agua de coco ZICO, Coca-Cola Life, Diet Coke Feisty Cherry o los zumos y smoothies de Odwalla, entre otros.

At 8:30 a.m. EST, $KO holds investor webcast to discuss Q3 2020 results.

Listen here: https://t.co/7a9M8BlKqc pic.twitter.com/SIUCx7iEHM

— The Coca-Cola Co. (@CocaColaCo) October 22, 2020