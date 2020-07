Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las cocineras tradicionales de Michoacán también se vieron afectadas con la reducción de ventas durante el confinamiento del Covid-19 hasta en un 100%; pero ahora buscan capacitarse para reaperturar sus cocinas con todas las medidas sanitarias para tranquilidad de los visitantes.

En ese sentido, Catalina García Vargas, cocinera tradicional de la Región Pátzcuaro, compartió que cuando comenzaron las acciones por parte de las autoridades por la emergencia sanitaria, como fue la cuarentena, vio cómo disminuyó en su totalidad la afluencia de turistas y visitantes en su región, lo que generó que no tuviera ventas.

“Esta situación del Covid-19 nos ha afectado, no solo a mí, sino a muchísimas personas, a mí en lo particular me afectó los primeros meses que se dijo de las cuarentenas a un 100%, no había nada de entrada de turismo, la gente estaba muy espantada y no venía”, dijo.

Catalina García mencionó que, aunque se capacitó para la reapertura e implementar de manera adecuada el uso de gel antibacterial, cubrebocas, sanitizante y la sana distancia; no es la misma cantidad de personas que llegan a su cocina, ya que apenas registra el 20 o 30 por ciento de turistas.

A su vez, Concepción López Villegas, cocinera tradicional de la Región Costa, recordó que ella decidió cerrar durante el confinamiento para evitar contagiarse de coronavirus, y cuando se anunció que podrían abrir de lunes a jueves en un 25% de su capacidad, comenzó con el servicio a domicilio; además de que a partir del 1 de julio aumentó la capacidad de atención al 50% en ese tipo de establecimientos, por ello, implementaron todos los protocolos de salud, sin embargo, admitió que no asiste la misma cantidad de comensales a su establecimiento.

En el caso de Luz Soto Bravo, cocinera tradicional de la Región Uruapan; mencionó que mantuvieron cerrados tres meses, y sólo atienden pedidos con reservación o anticipación, sin embargo, ya se alistan para reabrir con nuevas medidas sanitarias.

“En las medidas para la nueva convivencia, nos capacitamos, vamos hacer muchos cambios en la reapertura, por ejemplo, no vamos a usar manteles para las mesas, para que se puedan limpiar las superficies, servilletas desechables y no de tela, en cuanto a la cocina antes se hacían tortillas a manos, pero la gente ahora no se podrá acercar a tomar la tortilla del comal”, platicó.

