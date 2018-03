Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris) registra, hasta el momento, cero irregularidades en el operativo de Cuaresma 2018, que incluye, entre otras acciones, la verificación de la venta de pescados y mariscos en buen estado.

A decir del titular, Rafael García Tinajero confirmó que hasta el momento no ha habido incidencias pero resaltó de las muestras que se han mandado a estudio en el laboratorio de salud pública por lo que aún están por recibir resultados.

Añadió que lo principal para evitar incidencias en el consumo de pescados y mariscos es “la educación en la población” al momento de comprar alimentos del mar ya sea preparados o para preparar en el hogar.

“La gente debe responsabilizarse de lo que compra, si van al mercado a adquirir productos del mar debe vigilar que el oferente tenga una adecuada higiene, que se lave las manos, que el pescado o el marisco esté sobre una cama de hielo o que provenga de un refrigerador, que el pescado tenga los ojos brillosos y no hemos hundidos y opacos, que su olor no sea desagradable y que las escamas no se desprendan fácilmente”, mencionó.