Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un grupo armado asesinó a ocho personas que viajaban sobre la carretera Federal Reforma Agraria-Puerto Juárez y dejó a otros dos personas heridas.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hecho y detalló que las personas circulaban a bordo de una camioneta roja con placas de Yucatán.

Fue en el poblado de Limones donde fueron sorprendidos, tras disparar en varias ocasiones los agresores se dieron a la fuga.

Al lugar llegaron servicios de primeros auxilios y seguridad, los heridos fueron llevados a un hospital, mientras que las autoridades ministeriales se quedaron en la escena para el levantamiento de cuerpos y recolección de indicios.

De los agresores no se tiene información, y de momento no hay detenidos. La identidad de las víctimas no fue revelada.