Reino Unido (Rasainforma.com).- El próximo martes 8 de diciembre el Reino Unido comenzará con la vacunación contra el Covid-19 con la dosis que desarrolló Pfizer y BioNtech.

Matt Hancock, ministro británico de Salud, agradeció a todas las personas involucradas “en el esfuerzo nacional para derrotar al coronavirus”.

The UK will begin to roll-out the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine from next week 🇬🇧

Thank you to everyone playing your part in our national effort to defeat #coronavirus. pic.twitter.com/dBB07Uh1Zx

— Matt Hancock (@MattHancock) December 5, 2020