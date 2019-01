Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Gillette ha levantado ámpula en algunos sectores conservadores de usuarios de redes sociales, al proponer en su más reciente comercial un nuevo modelo de masculinidad, lejos de conductas abusivas.

Gillette invita a los hombres a eliminar de su vida diferentes aspectos como la homofobia, las agresiones sexuales, el acoso escolar o la masculinidad tóxica.

El enfoque de este comercial no fue el afeitado, sino una renovación de los modelos de conducta masculinos, lo que ha provocado que grupos radicales llamen a boicotear a la marca.

Al momento el clip suma en YouTube más de 400 mil ‘dislikes’ contra casi 150 mil “me gusta”.

Sin embargo, lo que ha generado molestia entre los usuarios de redes sociales, es la forma en que fue realizado el mensaje, el cual cuenta con el lema de ‘We Believe’ (‘Nosotros creemos’).

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la marca realiza anuncios con un corte social, ya que hace tiempo P&G ( en colaboración con Great Big Story) lanzó el documental “The Words Matter: One Voice Can Make a Difference” o “Las palabras SÍ importan: una voz puede hacer la diferencia”.

Aquí el polémico comercial:

ZM