Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comerciantes del Mercado Independencia de Morelia difieren en sus opiniones respecto al regreso a la nueva normalidad, toda vez que algunos dicen sentirse aliviados por tener la oportunidad de abrir nuevamente, a otros les preocupa que no fluya la cantidad de personas suficientes a causa de que las puertas están cerradas, y a otros aún no se les permite operar bajo el criterio de conservar únicamente el 25 por ciento de aforo.

“Estuvo muy pesado, durante dos meses estuvimos sin trabajar, ya el refrigerador lo teníamos vacío, ya no teníamos para comer, pensamos, si no nos mata la epidemia nos va a matar el hambre, no sé cómo le hacen los que tienen hijos pequeños, mi esposo y yo ya no aguantábamos más”, dijo Esther Guzmán Guzmán, quien desde hace 53 años trabaja en el mercado.