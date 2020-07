Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cometa que visita desde las partes más distantes de nuestro sistema solar hace una exhibición espectacular que se puede ver desde nuestro planeta, y que no sucederá hasta dentro de 6 mil 800 años.

Nombrado NEOWISE, el cometa hizo su acercamiento al sol por primera vez en nuestras vidas el pasado 3 de julio y cruzará fuera de la órbita de la Tierra en su camino de regreso a las partes externas del sistema solar a mediados de agosto.

El cometa será visible a ciertas del día en julio y también en agosto; se puede ver antes del amanecer hasta mediados de este mes y después del atardece podrá verse hasta mediados de agosto.

💫A faint view of Comet C/2020 F3 (NEOWISE) before sunrise, upper left, over Washington, DC. More 📷: https://t.co/LVyafZweKZ

What is a comet, anyway? What do they look like up close? https://t.co/nnki5IevCJ#cometNEOWISE pic.twitter.com/Aa21palByM

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) July 12, 2020