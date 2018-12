Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El cometa 46P / Wirtanen se acercará a una distancia de siete millones de millas de la Tierra lo que permitirá que pueda ser observado a simple vista como una luz verde en la constelación de Tauro, anunció la NASA.

Cabe destacar que será la noche de este domingo 16 de diciembre cuando se encontrará en su punto más visible , además de que será acompañado por bolas de fuego verde en los cielos.

Astronómic alert. 📡On December 16, the #Comet46p #Wirtanen can be seen in plain sight.☄ And throughout the month, it can be observed with binoculars and small telescopes. pic.twitter.com/XzUagwFfpK

— ALMA Observatory (@almaobs) December 11, 2018