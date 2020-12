Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para celebrar la navidad Epic Games Studio, creadores de Fortnite, regalará 1 juego diario por los próximos 15 días a partir de hoy. Además de los juegos gratis, diversos títulos como Crysis, Watchdogs, Tony Hawk, entre otros, tendrán descuentos muy llamativos desde el 15% hasta el 50%.

El primer juego que estará disponible desde hoy para descargar de manera gratuita es Cities Skylines, un simulador de ciudades con un acercamiento mas realista a comparación de otros simuladores como SimCity.

Epic Games no ha revelado la lista de juegos que estarán gratis, pero entre la comunidad se rumoran títulos como Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Far Cry 5, Fallout 4, Ghost Recon Breakpoint, por mencionar algunos. Esta oferta intenta superar, en calidad de juegos, a su similar del 2019 cuando regalaron 12 juegos durante 12 días, aunque en ese momento se enfocaron más a títulos indies.

Como obtener estos juegos gratis

Para poder obtener estos juegos gratuitos, el usuario deberá descargar la Epic Games Store, instalar la aplicación e iniciar con tus datos de cuenta o crear una nueva. Una vez dentro, en la sección de novedades se encontrará una página de Ofertas Festivas, hasta abajo, podrás ver el juego gratis del día, solo bastará con clickear en obtener para que se agregue a tu biblioteca.

Como saber si el juego es apto para niños

Como siempre, es de recordar que se recomienda a los padres identificar si el juego es apto para niños, adolescentes, mayores de 15 años o adultos. Desde hace muchos años se instauro el ESRB (Entertainment Software Rating Board) que posee cada juego con el fin de ofrecer una ayuda a los padres y que los niños no sean expuestos a contenidos no aptos como lo puede ser, sangre, escenas sexuales, uso de drogas, robo, etc.

A continuación dejamos un video con esta explicación

Por: Redacción/fgmm