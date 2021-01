China (MiMorelia.com).- En el país asiático prueban nuevos métodos para detectar el Covid-19, y es que se comenzó a aplicar el test para diagnosticar el virus de forma anal, de acuerdo a medios internacionales.

En su mayoría, las pruebas eran las tradicionales, con hisopos de garganta y nariz, sin embargo residentes de barrios de Pekin fueron sometidos a pruebas anales; este método no se utilizaría en lo general, ya que «la técnica no era la conveniente», señalan.

Now this is the new posture to test #CCPVirus #COVID19 in #Beijing. It is said that this new sampling method can reduce the chance of missed diagnoses.

北京市檢測 #中共病毒 新姿式。據說提取糞便樣本能減少漏診。 pic.twitter.com/rUUzecAnok

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) January 27, 2021