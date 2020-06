Estados Unidos (MiMorelia.com).- El primer ensayo clínico de un cóctel de anticuerpos contra el coronavirus comenzó a probarse en humanos y esperan que para el otoño pueda probarse en varios pacientes en EU.

De acuerdo a la información de Regeneron, el cóctel de anticuerpos se probará en cuatro poblaciones de estudio distintas, personas hospitalizadas con Covid-19, personas con síntomas, pero no hospitalizadas; personas sanas, pero con riesgo de contraer el virus y personas que tuvieron contacto directo con otra persona contagiada.

Asimismo, dijo que, “en última instancia, el mundo necesita múltiples soluciones, y la innovadora industria biofarmacéutica está trabajando colectivamente para ayudar a tantas personas como sea posible con una variedad de enfoques complementarios”.

Today, we announce the initiation of clinical trials for our investigational anti-viral antibody cocktail for the treatment and prevention of COVID-19: https://t.co/PetA4EsQGf pic.twitter.com/ba1wDlJEUu

