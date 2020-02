Cozumel, Quintana Roo (Rasainforma.com).- Personal de Sanidad Internacional ingresó al crucero MSC Meraviglia para realizar pruebas a sospechosos de portar coronavirus. Cabe recordar que se ha dicho que no hay personas con el brote a bordo, pero se siguen protocolos sanitarios para evitar riesgos.

Con el atraco del crucero MSC Meraviglia en costas de Cozumel, la incertidumbre continúa para los aproximadamente seis mil pasajeros a bordo y es que algunos se muestran molestos porque no les brindan información.

A través de redes sociales ha sido posible conocer un poco de lo que viven los turistas a bordo del barco.

El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, informó en entrevista a varios medios que ya se realizan pruebas para determinar el desembarque de los pasajeros. Añadió que una vez que se cumplan los protocolos de sanidad “se procede a tomar una decisión sobre permitir un desembarque o no de este crucero”.

En un inicio se sospechaba que un miembro de la tripulación portaba coronavirus, pero autoridades de salud del estado de Quintana Roo señalan que el pasajero sólo tiene influenza tipo A.

Por su parte, la compañía de cruceros MSC señaló vía Twitter que las autoridades sanitarias que ingresaron al barco tendrán los resultados de las pruebas hechas a sospechosos, dentro de 12 horas, por lo que la nave permanecerá en Cozumel.

Health authorities earlier today boarded #MSCMeraviglia. Results from the testing will take from a few to 12 hours. The ship will wait alongside in Cozumel. Once she gets clearance to disembark, she will stay in Cozumel through to the end of tomorrow Friday 28 February.

