Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Pese a los recientes conflictos y enfrentamientos entre comuneros con autoridades, así como elementos policiales en torno a la solución de sus demandas, el integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez evidenció que desde el inicio de la Legislatura no se han presentado propuestas en la mesa por parte del presidente de la misma, Omar Carreón Abud.

Luego de que un grupo de indígenas de Arantepacua se enfrentó con antimotines este viernes en la capital michoacana a dos años de la masacre ocurrida el 5 de abril, cuando fuerzas policiales irrumpieron a mano armada la comunidad donde cuatro comuneros fallecieron, el legislador indicó que estos lamentables hechos muchas veces se deben al abandono que han sufrido durante muchos años las comunidades de Michoacán, y la falta de atención a sus problemas por parte de las autoridades.

Aseguró que en el caso del Partido Acción Nacional (PAN) del cual es militante, existe el interés desde el Congreso para que los indígenas acudan al recinto a presentar sus más sentidas demandas, sin embargo, aseguró que desde el inicio de la Legislatura actual no ha habido un acercamiento por parte de los comuneros ni de los ayuntamientos para que la Comisión de Pueblos Indígenas, emita exhortos o puntos de acuerdo en el pleno, pero también, dijo que faltan las propuestas a fin de ayudar a mejorar las condiciones de los indígenas.

Cabe recordar que el pasado jueves, en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), también se presentó un enfrentamiento violento donde habitantes de la comunidad de Sevina perteneciente al municipio de Nahuatzen, realizaron destrozos en las instalaciones para oponerse a la consulta que realizaban los consejeros sobre el recurso económico que recibe el Consejo Comunal tras la libre determinación del ejercicio del presupuesto.

Lamentó que el presidente de la Comisión en Palacio Legislativo, el priísta Carreón Abud no convoque a sesión en un tema primordial que se debe legislar, como el hecho de que las comunidades que ejercen el presupuesto directo puedan contar con herramientas de transparencia y rendición de cuentas cómo se ha solicitado por los comuneros tras el conflicto que se vive en Nahuatzen, pero insistió en que no se podrá concretar, mientras no se convoque para presentar algunos puntos de acuerdo.

JRR