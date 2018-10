Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un grupo de científicos registró un extrañosonido en la Antártida, el cual es digno de cualquier película de terror.

Los investigadores se encontraban analizando la plataforma de hielo Ross, la cual es aproximadamente del tamaño de Texas, cuando captaron lo que denominaron zumbido sísmico.

This giant shelf of Antarctic ice sounds terrifying (tap for sound) pic.twitter.com/bspeowpVUu

— The Independent (@Independent) October 17, 2018