Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley de financiación gubernamental, en la que en una de sus cláusulas se garantiza que los servicios de inteligencia estarían obligados a notificarle al Congreso cualquier información sobre Objetos Voladores no Identificados (OVNIS).

Cabe destacar que estos archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están disponibles para su descarga, incluso antes de que el congreso los reciba, esto debido a la organización The Black Vault que trabaja desde 1996 para publicar los archivos, y por fin tiene el todo el material listo para su acceso en un PDF, en el que se pueden realizar búsquedas.

Entre los archivos que se pueden encontrar están los documentos en torno a una explosión que dejó un cráter de 28 metros luego de un “rugido extraño” y una “esfera de fuego” en Sasovo, Rusia.

Want to know all about the @CIA and their connection to #UFOs?

JUST PUBLISHED: Here is a complete archive of ALL CIA UFO related records going back more than a half century. According to them, this is everything.

ENJOY the searchable pdfs & zip files!https://t.co/irRFG1qeIG

— 🇺🇸 T̷h̷e̷ ̷B̷l̷a̷c̷k̷ ̷V̷a̷u̷l̷t̷ 🇺🇸 (@blackvaultcom) January 7, 2021