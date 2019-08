Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Como ex perredista me duele mucho el fin que tuvo nuestro partido, que surgió de un poderoso movimiento de transformación en el país, es muy triste; pero, como mexicano hay que respetar lo que decidan diferentes personalidades o personajes que han resuelto formar este agrupamiento”, declaró el ex gobernador, Leonel Godoy Rangel, al ser cuestionado sobre el surgimiento de la expresión denominada “Futuro 21”.

El michoacano fue recientemente nombrado por unanimidad como secretario de Organización en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con la consigna de sacar adelante la renovación de los órganos de dirección en este partido, a través de un proceso interno en distintas etapas, mismo que concluye el 24 de noviembre.

Sin entrar en mayores pormenores sobre el movimiento que impulsan perfiles políticos como el ex priísta José Narro Robles; el ex candidato presidencial, Gabriel Quadri de la Torre, y el mismo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el ahora liderazgo de Morena dijo que no lo percibe como un esfuerzo que aglutine a todas las fuerzas políticas contra el partido guinda.

“Va a haber, eso sí, dos bandos: los conservadores y nosotros los de izquierda, pero yo creo que muchos partidos van a estar con nosotros. Si va a haber dos bandos, pero no todos contra Morena, va a haber la derecha y la izquierda”, remarcó.

En Morena, las puertas abiertas para perredistas: Monreal

En el mismo tenor, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, opinó que se trata de un proceso normal que saluda respetuoso.

“Creo que el PRD va a ceder su registro en diciembre y el hecho de que surja una nueva alternativa política la vemos con respeto, yo creo en el régimen de partidos”, exclamó, sin dejar de apuntar que en Morena hay apertura para los militantes que no están de acuerdo con la mutación del PRD a Futuro 21.

Se espera congruencia de estas expresiones: Reyna

Por otro lado, el priísta y ex gobernador interino del estado, Jesús Reyna García, visualizó el tema como proceso de reacomodo de las distintas expresiones ante las nuevas circunstancias de la vida pública y política del país, respecto a las cuales espera una actitud congruente.

“Debe de concebirse privilegiando el interés de la sociedad y no el de las organizaciones como son los partidos, ojalá que en el fondo ese sea el propósito, servir mejor a la sociedad, y como lo dije, habrá muchos reacomodos de éstos y los vamos a ver en el transcurso de los siguientes tiempos”, mencionó.

