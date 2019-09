¿Cómo festejar el Día Mundial del Turismo en Michoacán?

View this post on Instagram

🔘C o n g r a t u l a t i o n s 🔘 P h o t o o f t h e d a y ________________________________________ PHOTO BY | @crisdeyes LOCATION | Lago de Camecuaro, Michoacán SELECTED BY | @gabyrocha6 CHECK OUT | @vive_mexico @vive_hoteles _________________________________________ FOR FEATURES | #vive_america #viveamerica OUR TEAM | @gabyrocha6 @mariana_rodba @acawanderer @a.garres @hugo.zermeno7 @pollodepelos