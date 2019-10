View this post on Instagram

Dr.Simi y yo lanzamos una moneda a la Fontana di Trevi🇮🇹 Y yo lancé una moneda más así podré estar con mi queridísimo Dr.Simi para siempre💐💕jejeje. #Drsimi #México #Roma #Italia #Viaje #Tiamo #Simi #♥️ #イタリア