La semana pasada te expliqué el escenario de tasa real negativa que estamos viviendo. Vimos que, una vez que te descuentan los impuestos, no estarás recuperando ni siquiera la inflación por lo que tu dinero se irá haciendo chiquito poco a poco con el paso del tiempo. Evidentemente si las tasas que se toman como referencia no te permiten obtener una tasa real positiva las opciones para rentabilizar tu dinero aparentemente se reducen.

Por una parte, esto podría ser cierto ya que si eres de esos ahorradores o inversionistas supermegaconservadores, las alternativas que tienes para lograr que tu lana venza a la inflación, al menos en el sector bancario, prácticamente desaparecieron. Si tienes tu patrimonio en una casa de bolsa el abanico de posibilidades se amplía pero desafortunadamente no está al alcance de todos.

Ahora, si consideramos todas las opciones que, normalmente, están disponibles serían las siguientes:

Invertir en la bolsa: El mercado accionario mexicano ha sido muy golpeado en este 2020. Hasta la semana pasada, el principal índice ha perdido el 12.51% y desafortunadamente el futuro inmediato no luce muy prometedor debido a la nula acción del gobierno para apoyar a la iniciativa privada. Aún así hay acciones y títulos que han generado ganancias de más del 10% por lo que la clave es tener un buen asesor. Invertir en Oro: Desde que todo esto empezó, el precio del metal amarillo ha subido como la espuma. Es el refugio natural de los inversionistas ante las crisis. En México puedes comprarlo de 2 maneras principalmente: En físico mediante los centenarios y electrónico mediante instrumentos de inversión que replican su comportamiento. Esos instrumentos se llaman ETF´s y hay varios disponibles; el único detalle es que, para adquirirlos, solamente lo podrás hacer mediante una casa de bolsa. Invertir en tierra o tabiques: El sector inmobiliario es muy utilizado cuando las cosas se complican ya que se tiene la idea de que, al menos, la lana está segura en un bien físico que con el tiempo dará ganancias. Este punto merece una amplia explicación de sus beneficios y sus riesgos los cuales también ya te expliqué a principios de este mes. Te dejo el link por si te lo perdiste https://www.mimorelia.com/les-dio-covid-hasta-a-los-inmuebles/ Invertir en un negocio: La verdad, si todo mundo hiciera esto la crisis acabaría mucho más pronto pero también es totalmente comprensible que, ante toda la incertidumbre actual, alguien se atreva a emprender sin saber que va a poder vender su producto o servicio y quiebre en solo unos meses. Este tipo de inversiones productivas son positivas en muchos sentidos ya que generan empleos, fomentan las cadenas de producción y reactivan el consumo interno. Siempre hay que considerarlas dentro de las opciones. Invertir en Dólares: A partir de que, a finales de Febrero, el tipo de cambio comenzó su explosión para pasar de los 19 pesos por dólar a romper los 25 pesos a principios de Junio la fluctuación cambiaría se moderó bastante y, en todo Agosto, se mantuvo entre 22 y 22.50 Esto por supuesto se debe a la debilidad del dólar mucho más que a la fortaleza del peso. Muchos analistas no creen que el billete verde cierre el año más allá de los 22.80 a 23 pesos lo que, en caso de querer comprar americanos ahorita, limita mucho las posibilidades de ganancia. Claro, siempre y cuando no haya alguna otra brillante decisión de la cúpula de viejitos que nos empine más de lo que estamos porque si la hay, el tipo de cambio podría darse otro brinco pero la neta, es un volado. Invertir en Inflación: Si la bronca de todo esto es que, lo que se busca, es ganarle a la propia inflación, pues por qué no directamente inviertes en ella y te quitas de broncas? Cuando inviertes en algo que directamente te afecta se llama cobertura y son estrategias o instrumentos que te protegen de los impactos de eso que buscas evitar. Para tener una cobertura inflacionaria puedes hacerlo en una casa de bolsa o, donde menos te lo imaginas… en una aseguradora. Las coberturas inflacionarias protegen tu lana contra la pérdida de su valor a través del tiempo, es decir, contra la inflación. Existen varias aseguradoras que cubren tu ahorro generándote una ganancia igual a la propia inflación mas un rendimiento adicional. En las aseguradoras, puedes adquirir una cobertura inflacionaria desde montos muy pequeños como 50 mil pesos y usarlas como un escudo contra todo lo que está pasando ya que, como te comenté la vez pasada, lo único que es totalmente cierto es que la inflación seguirá subiendo y, mientras más se complique la crisis, más subirá. Ahora, como todo en la vida, tiene sus detalles como son que no tendrías liquidez de una parte de tu lana por un periodo de mínimo 5 años y si retiras antes de eso tendrías una penalización que generaría recuperar menos de lo que metiste.

Como verás, ya te dejé 6 opciones para explorar en este 2do semestre del año. Todas valen la pena para ser consideradas pero, aunque parecen muy distintas entre sí, tienen algo en común: Todas necesitan ser muy bien explicadas y muy bien entendidas por ti. Todas tienen beneficios y riesgos pero la clave está en que te asesores correctamente. Si te sientes mal y no sabes que tienes vas al doctor, si el coche no prende y no sabes qué tiene lo llevas al mecánico o si te duele una muela y no sabes cómo quitar el dolor vas al dentista. Entonces si tienes un ahorro y no sabes cómo invertirlo por qué no vas con un asesor? Si bien no somos muchos ni somos tan conocidos como los doctores o los mecánicos, te aseguro que somos suficientes para que puedas encontrarnos y más ahora con las redes sociales. Lo único que tienes que hacer es preguntar y con mucho gusto te apoyamos; para eso estamos y en eso nos especializamos.

