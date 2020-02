Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de redes sociales se viralizó la imagen de una emotiva carta que supuestamente fue realizada por un compañerito de Fátima, la niña raptada y hallada sin vida en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac.



La carta escrita, presuntamente elaborada por el también alumno de primero de primaria reza lo siguiente: “para fatima con cariño, no te preocupes porque el que te iso daño lo pagara tarde o temprano ce te ara justicia (sic)”.

Esta carta la escribió un compañero de #FatimaCecilia "Para Fátima con cariño, no te preocupes porque el que te hizo daño lo pagará tarde o temprano se hará justicia" pic.twitter.com/dX0ryOuL0Q — Kena Uribe (@kenauribe) February 19, 2020

La noche del pasado miércoles fueron detenidos los presuntos asesinos de la pequeña de siete años, luego de mantenerse prófugo durante varios días.

Según el testimonio de una tía de Mario ”N“, la pareja le confesó haber asesinado a la pequeña Fátima luego que se dieron cuenta de que su familia la estaba buscando.

Les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, relató la tía de Mario.

A decir de Irma Reyes, Giovana le dijo que lo habían hecho por que Mario “quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña, dijo, ‘es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos”.

