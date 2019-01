Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El primer reto viral del año #10YearsChallenge ha empezado a cobrar factura para algunos artistas, ese fue el caso del vocalista de Zoé, León Larregui.

Aunque esta no es la primera vez que es atacado por lo usuarios de redes sociales, el interprete de “Brillas” no soportó más y cerró su cuenta de Twitter.

“Chavito fucking idiot… por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú… no me molesta me compares con un homeless, me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú…”.