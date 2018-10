Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- No hay duda de que la naturaleza es la mejor arquitecta y artífice del mundo, y el iceberg rectangular descubierto recientemente por la NASA es una muestra de ello.

Este colosal bloque de hielo, cuyos bordes forman ángulos de casi 90 grados, fue descubierto por el científico Jeremy Harbeck, mientras sobrevolaba la Antártida, quien forma parte de la Operación IceBridge, a cargo de la agencia espacial.

Dicha misión tiene como objetivo evaluar los cambios de altura del hielo de los glaciares que convergen en el bloque Larsen A, B y C; el iceberg tabular (como se le llama a los bloques de hielo con ángulos afilados y superficie plana) se encuentra justo al lado del Larsen C.

Wow, it’s been amazing to see what a splash our photo of a tabular Antarctic iceberg, by #IceBridge’s Jeremy Harbeck, has made. Fly toward the berg with @NASAArmstrong's DC-8 forward camera. More: https://t.co/kADuUL455F pic.twitter.com/tm4Rydh8V3

— NASA ICE (@NASA_ICE) October 23, 2018