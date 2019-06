Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Angélica Rivera le demuestra a Enrique Peña Nieto que ella sí sabe bailar y es que hace unos días el ex mandatario se viralizó al “bailar” con su nueva pareja Tania Ruiz.

A través de un video compartido por la hija de la “Gabiota”, Sofía Castro, se puede ver a la actriz bailando muy alegremente.

Sofia anexó al video el siguiente texto en inglés: My very best mom. “La mejor mejor de las mamás”.

La hija de quien fuera actriz de Televisa ha dejado en claro, una vez más, que su madre disfruta su soltería y es muy feliz.

Peña y Tania Ruiz no son los únicos que presumieron sus pasos de baile…tambien La Gaviota!!!! Asi la presumio su hija sofia castro pic.twitter.com/34SA30gqFk — Pau Watanabe (@WatanabePau) June 22, 2019

Como si no fuera investigado, captan a Peña Nieto “bailando”

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado mientras se echaba unos pasitos de cumbia durante una fiesta, primero bailó con una mujer y luego con su pareja, la modelo Tania Ruiz

