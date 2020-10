Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los 29 días que cumplieron este sábado, maestros de la CNTE con los bloqueos en las vías del tren en Caltzontzin, Uruapan, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, señaló que la imagen y la competitividad de la entidad para nuevas inversiones están en riesgo con este tipo de manifestaciones que no permiten el libre tránsito de las mercancías.

En entrevista con MiMorelia.com, el dirigente empresarial manifestó que para que un estado sea atractivo y competitivo para desarrollo económico se debe contar con una infraestructura idónea, como es el caso de Michoacán que cuenta con vías férreas, carreteras y el puerto de Lázaro Cárdenas, pero que en este caso no se pueden usar por los bloqueos.

«Cuando esa infraestructura que tenemos ya instalada no es posible utilizarla, por un lado, te quita puntos de competitividad y en ser atractivos en nuevas inversiones, no sólo extranjeras, porque deja de ser atractivo un entorno que no se maneja dentro del marco jurídico que no asegura el Estado de Derecho», mencionó.

Aunque no hay un número exacto, el dirigente de AIEMAC compartió que en la asociación tienen conocimiento de que hay empresas que han decidido mejor trasladar la mercancía o materia prima por el puerto de Manzanillo, Colima, o de Estados Unidos, por ejemplo.

«La realidad es que también ya están utilizando puertos en Estados Unidos, como Long Beach, con todo y que es más costoso cruzar Estados Unidos por tierra, a llegar a México, como lo hacen normalmente, para arribar a la costa; pero con todo y eso comienzan a generar los cambios de decisión, porque es lógico que si el último embarque que enviaste está atorado, el que sigue lo empiezas a cambiar«, explicó.

Además del bloqueo de Caltzontzin, en Morelia está otro desde hace 17 días, y el pasado viernes se retomó la manifestación en Pátzcuaro.

El presidente de AIEMAC indicó que estos bloqueos han generado afectaciones en 36 trenes y 25 locomotoras, mientras que en el puerto de Lázaro Cárdenas hay 4 mil 909 contenedores parados en total, de los cuales 2 mil 396 están cargados sin poder salir de Lázaro Cárdenas, así como mil 215 vehículos cargados y 434 están pendientes de carga.

Los sectores productivos afectados son:

Industria Acerera: Hornos en el norte del país en riesgo de detener operaciones.

Industria Automotriz: Puerto de Lázaro Cárdenas es de los puertos que más importa de automóviles y autopartes.

Tiendas de Autoservicio y Departamentales: Mercancía de importación sin poder llegar al resto del país

Marítimo intermodal: Acumulamiento de contenedores en el puerto

Afectaciones Pemex: Combustóleo pesado sin salida de la refinería de Tula.

Por: Josimar Lara/E