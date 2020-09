Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un usuario de redes sociales denunció el pedido que le llegó de Sears, luego de que le entregaran un jugo «Boing» en lugar del Iphone SE que había encargado en la tienda virtual.

«Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un IPhone SE en @searsmexico, hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación», mencionó Salvador Gómez, usuario que reportó la estafa.

Para entrevista con Radio Fórmula, el afectado mencionó que el pedido se había realizado el pasado 27 de agosto y que este lunes por la mañana tenían programada la entrega de su equipo; pero se llevó la sorpresa de que en la caja no venía lo que había encargado.

Cuando la paquetería llegó, Salvador abrió la caja y fue cuando se percató de que le habían enviado un boing de guayaba en lugar de su smartphone.

A su vez, mencionó que reportó la situación ante la empresa y la Profeco, pero que la empresa solo le dijo que se levantaría la queja sin poderlo ayudar.

En redes sociales se viralizó el caso y salieron a relucir las quejas de los internautas, después de que varios mencionaran que ese es un problema constante con la tienda.

En mi caso dicen que ya me entregaron mi pantalla que pague desde mayo y ahora dicen que ya la entregaron y no hay manera que me la entreguen . Todo te dicen DM es para no hacer mas cuento sobre los@mensajes pero no resuelven nada.

— Gallito Feliz (@SaupartS) September 7, 2020