Las nuevas tecnologías nos facilitan todo aspecto de nuestra vida, como son las compras en línea, que permiten adquirir nuestros productos favoritos, sin importar hora y lugar, a través de cualquier aparato electrónico, como lo son los celulares.

Esto sin duda, ha vuelto más cómoda la forma de comprar y para algunos se ha vuelto un vicio: la cantidad de productos y ofertas que se ofrecen son muchas, tantas, que en ocasiones no se percibe el gasto que se eroga hasta que ya no se tienen fondos en nuestras tarjetas. Pero ese no es el peligro que expongo en esta columna, sino uno aún más grave, que tiene que ver con nuestra persona: el uso ilegal de los datos personales.

Las compras en línea implican la utilización de datos personales para las transacciones: nombre, domicilio e información de tarjetas de débito o crédito. Lamentablemente, ha sido tan común la entrega de estos datos, que ya no lo consideramos un riesgo.

Sin embargo, con esta información se pueden cometer cibercrímenes como son: robo de identidad y phishing.

El primero de ellos –robo de identidad- sucede cuando una persona asume la identidad de otra y hace uso de su información personal, como los datos de la tarjeta de crédito para obtener recursos de aquella. Este es un riesgo real y muy frecuente, por lo que se recomienda que al momento de comprar en línea se haga desde una página segura. ¿Cómo saber si estoy comprando en una página segura? cuando estas otorgan protección ante la posibilidad de que un tercero extraño, pueda ver tus datos personales. Estás páginas utilizan método de encriptado y podemos identificarlas por el certificado que generalmente se presenta en la página web: “página segura” y el famoso ícono de un candado cerrado, que se encuentra en la barra de direcciones o de estatus; incluso, cuando hay algún riesgo, comúnmente tu navegador de internet te hará saber que el sitio no es seguro, ¡hagamos caso de estas advertencias!

Luego, ¿qué es el phishing?, es una forma de engaño que logra que proporcionemos datos personales, el mejor ejemplo, es cuando nos envían correos electrónicos con grandes ofertas y con contenido similar al de grandes cadenas; sin embargo, estos correos te piden actualizar, validar o confirmar información de alguna cuenta y se redirige a una página web falsa. Al momento en que se otorgan los datos personales, sucede el robo de identidad ya comentado en líneas arriba. Para evitar esto, es importante que no se responda a enlaces, ni se abran archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados; no proporcionar información personal a través del correo electrónico; identificar si la página de reenvío señala el nombre correcto de la empresa, ejemplo: paipal, cuando lo correcto es paypal; e, instalar un antivirus y antiphishing en los aparatos electrónicos.

De esta manera, ahora conocemos cómo protegernos al comprar en internet, en atención a las próximas ofertas navideñas. Recordemos que están en riesgo nuestros datos personales y con ello, nuestra persona y ahorros.