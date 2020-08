Comuneros queman patrullas y agreden a policías en Ciudad Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comuneros de la demarcación de Hidalgo interceptaron a dos patrullas de la Policía Municipal y las quemaron, además de agredir a golpes a siete elementos, esto en protesta por supuestas vejaciones cometidas por los agentes; ademas, los manifestantes urgieron al alcalde emanado de Morena, José Luis Tellez Marín, a resolver el conflicto y no hacerse «ojos de hormiga», dijeron.

En la labor periodística se supo que el acontecimiento fue en la carretera Huajúmbaro-La Yerbabuena.

Los inconformes en días pasados ya se habían manifestado a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Hidalgo. En esa ocasión subrayaron que no querían en sus pueblos la presencia de los oficiales por presuntos abusos en contra de la ciudadanía.

Ahora, los policías fueron interceptados cuando hacían un recorrido por la citada vialidad.

Los comuneros les arrojaron piedras a las unidades y al apoderarse de ellas las incendiaron, mientras que los agentes fueron golpeados; de siete elementos, dos ameritaron hospitalización.

Entre los efectivos lastimados están: Bulmaro Bernal, Mario Piñón, Ana Sosa, Leandro Iván Mora, Edgar Díaz, Fernando Díaz y Javier González, éstos dos últimos de la lista fueron llevados a un nosocomio de la región.

Ante lo ocurrido, los quejosos recalcaron que no quieren más la presencia de la Policía Municipal en sus comunidades y exhortaron al presidente municipal, José Luis Tellez Marín, a trabajar para garantizar que se respeten los derechos de la gente y no hacer como si no pasara nada, pues aseveraron que no ha atendido el conflicto.

