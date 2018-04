Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- ¿Llegaste a imaginar que todo lo que pienses puede ser comprendido y compartido a otras personas o dispositivos?, ahora es un hecho con Alter Ego

Investigadores del instituto Tecnológico de Massachusetts han creado un dispositivo que permite “hablar”, sin abrir la boca y conectarte con otros dispositivos o personas.

Alter Ego, es el nombre que recibe este dispositivo; tiene forma de auricular sin embargo no es tan simple como estos. Con Alter Ego podrás comunicarte con Siri, teléfonos iPhone, otras personas y dispositivos.

Gracias al funcionamiento de Alter Ego lo que pienses podrá ser enviado a otros dispositivos.

Aunque hasta ahora son solo pruebas, estas han tenido un 92% de precisión.

Introducing AlterEgo: a #wearable that interfaces with your smart phone through internal vocalization, or “silent speech,” created by @FluidInterfaces researcher Arnav Kapur. Learn more on MIT News: https://t.co/NycAiDDRbv. pic.twitter.com/39ruGceHoX

— MIT Media Lab (@medialab) 5 de abril de 2018