Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de redes sociales la pareja sentimental de uno de los militares asesinados el pasado jueves en Culiacán se despide de él.

Con un emotivo texto en el que habla sobre sus planes a futuro es como Cinthia recuerda a su gran amor quien falleciera en Culiacán luego de las balaceras registradas a consecuencia de la detención de Ovidio Guzmán.

La joven relata, entre otras cosas, los planes a futuro que tenia con Freddy González quien era originario de Veracruz y tenia 26 años de edad.

“Me prometiste que siempre estaríamos juntos, que nada ni nadie nos separaría, y que a pesar de las tantas peleas me amabas con el corazón ❤, me prometiste esperarme cuando terminara de estudiar para empezar nuestra vida juntos, teníamos tantos proyectos juntos y el que más nos daba ilusión además de formar una familia era tener nuestro propio negocio donde daríamos empleos a muchas personas, me prometiste llevarme en semana santa a conocer tu familia, me platicabas de ella y me encantaba ver como tus ojitos se iluminaban con el solo pensar pasar juntos ese momento, prometiste pasar navidad y año nuevo a mi lado, me prometiste que estando en tu trabajo nada te pasaría porque sabías cuidarte muy bien…”