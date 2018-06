Por: Josimar Lara/@josimar2188

Rusia (MiMorelia.com).- La Selección de México se acerca a la siguiente calificación a cuartos de final en Rusia 2018, luego de conseguir su segundo triunfo por marcador de 2-1 sobre Corea del Sur, en el Rostov Arena.

Con la obligación de ganar, los coreanos salieron al campo con la idea de ablandar a los jugadores mexicanos con constantes faltas y, a través de contragolpes, buscar hacer daño en la portería defendida por Guillermo Ochoa, mientras que el Tri respondió también con jugadas trabajadas para acercarse al marco asiático.

Por momentos, los asiáticos generaron más peligro en el área mexicana, pero en un buen despliegue de la selección mexicana, Andrés Guardado encontró un penal a su favor después de una mano en el área de Jang Hyun Soo.

¡GOL DE #MEXICO! ¡GOL DE CARLOS VELA! ¡GOL DE #MLS!

Confident and clinical penalty by Carlitos to give #ElTri the 1-0 lead! What a moment for him! #VamosMexico #LAFC 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#KORMEX #MEX pic.twitter.com/8atdKkjlF9

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) June 23, 2018