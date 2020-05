Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un grupo de personas se reunió afuera del juzgado en Florida, Estados Unidos, exigiendo que vuelvan a abrir los gimnasios de manera inmediata.

Sin cubrebocas y realizando algunos ejercicios como sentadillas y lagartijas, un grupo de 30 personas se manifestó para que reabran los establecimientos y puedan continuar con sus rutinas de ejercicio.

Here’s the group demonstrators in Florida doing push-ups on the street and calling for gyms to reopen pic.twitter.com/5aDyMgwhHu

— Salvador Hernandez (@SalHernandez) 11 de mayo de 2020