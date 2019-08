Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo de Monarcas Morelia logró sumar sus primeros tres puntos de la Copa MX, al vencer 1-0 al Club Puebla, la noche de este martes en el estadio José María Morelos y Pavón.

Los primeros minutos fueron bastante parejos, con insinuaciones a la ofensiva por parte de ambos equipos pero que no pudieron concretar, además de que no había un dominador claro sobre el terreno de juego.

Fue hasta el minuto 31 cuando después de una buena triangulación en medio campo, Luis «Quick» Mendoza desbordó por la banda izquierda hasta ingresar al área y definir con un disparo de pierna derecha, que significó el 1-0 a favor de los michoacanos.

Con el go a su favor, La Monarquía tuvo mayor posesión de balón ante un equipo de Puebla que no supo responder y prácticamente no inquietó al portero Sebastián Sosa.

Monarcas pudo aumentar la ventaja pero Lucas Villafañez no definió correctamente un mano a mano frente al portero rival y Sebastián Vegas estrelló un balón en el travesaño, pero pese a eso los de Morelia se quedaron con el triunfo y sumaron sus primeras unidades dentro del grupo A de la Copa MX.

SG