Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Miembros y simpatizantes del Congreso Nacional Ciudadano marcharon esta mañana desde la fuente de las Tarascas hasta la plaza Melchor Ocampo, en el Centro Histórico de la ciudad, en rechazo al apoyo humanitario que ofreció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los migrantes centroamericanos que no tienen posibilidades de cruzar hacia Estados Unidos por el endurecimiento de su política anti-inmigrantes.

Ese fue el propósito de la movilización, según lo puso de manifiesto en entrevista colectiva, Lourdes Patricia Galiaci Tornel, coordinadora estatal de la agrupación denominada Congreso Nacional Ciudadano, misma que el pasado 13 de mayo presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Senado de la República, una solicitud de juicio político en contra del titular del Ejecutivo Federal, por presunta “traición a la patria”.

Desde la óptica de Patricia Galiaci representa traición a la patria el hecho de que AMLO brinde apoyo a los migrantes centroamericanos: “cuanto abres las fronteras y haces a un lado al ciudadano mexicano para dárselo a otro de otra nacionalidad; todos sus derechos se los quitas a uno para dárselos a otro, ya desde ahí empieza la traición”, sostuvo, para luego admitir que ella no ha perdido derecho alguno.

“Pero hay muchas gentes que sí perdieron su derecho a la salud, a la educación, a su trabajo, al espacio”, argumentó, para luego criticar que un centroamericano ejerza profesionalmente en el país: “me decía una señora, es que me atendió un médico nicaragüense y no sé si es médico” .

Sin embargo, planteó que está a favor de que el gobierno de Estados Unidos brinde apoyo a los migrantes mexicanos.

“Ellos trabajan y se han rasgado la vida entera en llevar a un trabajo, y, lo que ingresan a México, las divisas del fruto de su trabajo son tan importantes para la economía”.

Cuestionada entonces sobre esa postura de que los mexicanos en Estados Unidos tienen derecho a recibir apoyo, pero los centroamericanos en México no, dijo que el asunto se debe resolver a través de un fondo de inversión y no mediante dádivas.

“Nosotros queremos que primero sean los mexicanos, finalmente éste es nuestro país y este es el país por el que tenemos que luchar… no estamos en contra del desarrollo de los otros pueblos, pero ante todo es México”, enfatizó.

Mientras se congregaban las personas a participar, en su mayoría adultos, vestidos de blanco, con el grito de “fuera, fuera”, fue expulsada del grupo una mujer que llevaba una camisa con el logo del gobierno del estado.

“Que no venga ningún político, aunque sea en calidad de ciudadanos, no deja de ser políticos, que se abstengan, porque esto es algo muy sano, muy auténtico; nos ensucian el movimiento”, dijo, Galiaci Tornel.

No obstante, prácticamente frente a ella, Oscar Trasviña, quien en el año 2000 fue candidato a la presidencia municipal de Morelia por un partido que ya no existe, repartía copias con un supuesto diagnóstico sobre la salud mental del tabasqueño; después, en medio del contingente fue captada la ex senadora panista y ex candidata independiente a una diputación federal, Luisa María Calderón Hinojosa, quien remarcó que ya no es militante partidista y es necesario que los ciudadanos planteen sus exigencias ante las autoridades.

CA