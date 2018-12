Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Ante la inminente megamarcha que diversos sindicatos realizarán este lunes en Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo emitió un mensaje en video llamando a los manifestantes a no afectar a terceros con sus acciones.

El mandatario afirmó que respeta la libre expresión y manifestación de las ideas, así como las marchas y todo aquello que la Carta Magna consagra como un derecho fundamental.

“Busquemos no afectar tanto a la gente que no tiene nada que ver con esto, la gente tiene actividades, tiene tareas, compromisos; busquemos no hacerle tanto daño a la población que no le corresponde esto”, dijo Silvano aureoles.