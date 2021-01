Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una mesera de un restaurante en Orlando, Florida, salvó probablemente la vida de un niño de 11 años víctima de torturas y abusos al lograr que el menor, quien estaba sentado a la mesa con sus padres, le respondiera con señales secretas que necesitaba ayuda.

Los hechos se suscitaron en el restaurante Mrs. Potato, cuando dos adultos y dos menores se sentaron a la mesa y la mesera, Flavine Carvalho, fue a tomarles la orden.

La mesera escribió una nota que decía “Do you need help? Ok” (¿necesitas ayuda?, ok) y se la mostró al niño mientras estaba de pie detrás del hombre para que éste no pudiera verla.

El niño negó con una señal, quizá atemorizado, pero continuó mirando fijamente a la mujer, por lo que Carvalho volvió a preguntarle si necesitaba ayuda con otra nota, y esta vez el niño asintió con la cabeza, según informó CNN.

Inmediatamente, la mujer llamó a la línea de emergencia 911 y le relató lo sucedido a la policía de Orlando, por lo que enviaron una patrulla al restaurante.

En entrevista con los detectives, el niño relató incidentes de maltrato y torturas por parte de sus padres, precisó que lo ataban con correas a los tobillos y el cuello para colgarlo boca debajo de una puerta.

También lo esposaban, le golpeaban con una escoba y le ataban a una plataforma rodante.

Los padres del menor fueron arrestados y acusados con cargos de abuso agravado de menores, así como negligencia infantil.

La Policía de Orlando alabó el coraje mostrado por Carvalho y el cuidado hacia un niño que no conocía.

All is takes is one HERO #kindnesschampion like Flavine Carvalho to save a life💜

She was working at #MrsPotato restaurant in #Orlando and noticed something wrong with a boy so she called 911 and SAVED the child from further harm💕 #thereisgood❤️@CNN https://t.co/OTN71xH33c

— Operation Kindness (@KindnessChamps) January 16, 2021