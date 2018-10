Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo se presentó el acuerdo que emana de las observaciones registradas por los regidores de la actual administración municipal en el proceso de entrega-recepción de la administración local.

Tras la aprobación en cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, señaló que las observaciones se han integrado en un expediente de 277 hojas útiles de observaciones y se incrementa otro tanto similar, porque se pidieron aclaraciones a los ex funcionarios, algunas de carácter administrativo y otras de “asuntos no claros” que fueron presentadas.

Asuntos financieros, de personal, estatus de obras y manejo del patrimonio municipal son algunos de los aspectos que se han enmarcado como presuntas irregularidades en el manejo de la administración que encabezó el independiente Alfonso Martínez Alcázar.

Sin embargo, dijo que las observaciones no refieren desvíos de recursos o malos manejos del patrimonio local, ya que “no las calificamos nosotros, las califica la Auditoría Superior y continuarán hasta el mes de diciembre recibiendo observaciones de los regidores, los funcionarios y la ciudadanía que observa cosas que no se explican”.

Añadió que hay una serie de presupuestos que habría que precisar cuando las nuevas administraciones presupuestan “en supuestos”, considerando ingresos y apoyos que finalmente no son así, lo que hace una situación que debe aclararse: “Nosotros no sabemos si son desvíos, lo que queremos saber es que pasó con obras que fueron presupuestadas y no las vemos”.

Por ello dijo que el gobierno municipal no “entra a los niveles de conocer o investigar las observaciones”, ya que como gobierno sólo notifican las inconsistencias identificadas ante la Auditoría Superior del estado.

