Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que trascendieron los resultados de las 12 asambleas distritales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) celebradas ayer en Michoacán, se configura el listado de aspirantes a la dirigencia estatal con posibilidades de ser electos para el cargo, el próximo 10 de noviembre.

Se ha de recordar que un primer requisito para tener posibilidades de acceder a la dirigencia del partido guinda en Michoacán por los próximos tres años, era ser electo como congresista estatal y nacional.

De este proceso, surgieron 120 consejeros que el próximo 10 de noviembre habrán de votar por su nueva dirigencia estatal; y, entre el 23 y 24 del mismo mes, por el nuevo presidente o presidenta, así como los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

Entre los aspirantes a la dirigencia estatal, que ya lograron ese requisito de ser electos consejeros, para poder ser tomados en cuenta, destacan: el actual dirigente interino, Sergio Pimentel Mendoza; Luis David Soto Quizamán, Juan Pablo Puebla Arévalo, Osvaldo Ruiz Ramírez, Juan Pablo Celis, Juan Pérez Medina, y, Bladimiro Conejo García.

En reciente entrevista, el titular de la Secretaría de Organización, Leonel Godoy Rangel, mencionó que todavía no estaba no estaba definido si la renovación se daría conforme a los términos de la convocatoria publicada el mes de agosto, o por el método de encuesta.

Lo que sí dejó claro, el ex gobernador michoacano, es que no tendrían posibilidades de participar quienes no fueran electos en las asambleas celebradas este domingo.

La información sobre los perfiles que ayer fueron electos en estas 12 asambleas distritales fluyó entre la tarde de ayer y esta mañana. A continuación, los nombres de los 120 consejeros:

Distrito 1 – Lázaro Cárdenas

Mujeres:

1.- Gricelda Reyes

2.- Clara Álvarez Prado

3.-Maricela Cortés Rosales

4.- Ma. Socorro Ortiz

5.- Reyna Damaso

Hombres:

1.- Rubén Villanueva Ramírez

2.- Paulino Alberto de Paz

3.- Belisario Domínguez García

4.- Fernando Olmedo Carrillo

5.- Federico Casillas Solorio

Distrito 2 – Puruándiro

Mujeres:

1.- Carolina Ríos

2.- Juana Jiménez Ambriz

3.- Claudia Elena Estive Tapia

4.- Lucila Guillén

5.- Karina Viridiana Huerta

Hombres:

1.- Sergio Pimentel Mendoza

2.- José A. Pille Calderón

3.- José de Jesús Hernández

4.- Armando Venegas

5.- Sergio Lara

Distrito 3 – Zitácuaro

Mujeres:

1.- Cecilia Martínez Sánchez

2.- María Elena Santibañez

3.- Alma Priscila Ruvalcaba Nateras

4.- Elvia Sánchez Jiménez

5.- Maribel García Hernández

Hombres:

1.- Julio Oribio Hinojosa

2.- J. Guadalupe Zavala Villa

3.- Arturo Iniestra Guzmán

4.- Alfredo López Tirado

5.- Oscar Hiram Santibáñez de la Paz

Distrito 4 – Jiquilpan

Mujeres:

1.- Yuri García Ríos

2.- Ma Teresa Ayala Oliveros

3.- Sandra Verónica Islas

4.- Amalia Arreola Maldonado

5.- Nayeli Guadalupe Santos

Hombres:

1.- Alberto Ríos

2.- Luis David Soto Quizamán

3.-Raúl Vázquez Huitrón

4.-Carlos Gerardo Garibay

5.-Pedro Ceja Díaz

Distrito 5 – Zamora

Mujeres:

1.- Ariana Paulina del Monte

2.- Yunara Molina

3.- Melva Albabera

4.- Socorro Lara

5.- Adriana Pérez

Hombres:

1.- Ismael Chávez

2.- Francisco Barajas

3.- Alejandro González

4.- Damián Domínguez

5.- Miguel Orozco

Distrito 6 – Ciudad Hidalgo

Mujeres:

1.- Alejandra Ruiz Roa

2. Danna Pérez Gazquez y Madero

3.- Alma Delia Durán Muñoz

4.- Amelia Urbina Muñoz

5.- Guadalupe Itzel Alanís García

Hombres:

1.- Vidal Fierros Juárez 175 –

2.- Fidel Rubio Barajas 99

3.- Joel Argueta Pizaña 66

4.- César Tadeo Soto García

5.- Alberto Garfias Peregrino

Distrito 7 – Zacapu

Mujeres:

1.- María de la Salud Villaseñor

2.- Blanca Estela Alfaro Vázquez

3.- Eréndira Isauro

4.- Montserrat Ramírez

5.- Griselda Damian

Hombres:

1.- Juan Manuel Alvarado

2.- Miguel Ángel Cuin Simón

3.- Rafael Ríos Álvarez

4.- Juan Pablo Puebla Arévalo

5.- Abraham Alejo

Distrito 8 – Morelia

Mujeres:

1.- Prudencia Suástegui

2.- Arlenne Nava

3.- Azucena Paredes

4.- Marcela Barrientos

5.- Lilia Infante

Hombres:

1.- Jonathan de la Paz

2.- Osvaldo Ruiz Ramírez

3.- Adán Barajas

4.- Cuauhtémoc Estrada

5.- Jerónimo Cruz

Distrito 9 – Uruapan

Mujeres:

1.- Graciela Mendoza Cendejas

2.- Indira Sandira Alonso Alonso

3.- Jessica Elizabeth Rodríguez Saldaña

4.- Bertha Yunuen Macías Arreguín

5.- Leticia Cisneros Reyes

Hombres:

1.- Erandini Yakarati Hernández Olvera

2.- Juan Manuel Mata Rocha

3.- Abraham Monserrato Prieto Razo

4.- Fidel Carrillo Quiroz

5.- Jesse Cristian Torres Barreto

Distrito 10 – Morelia

Mujeres:

1.- Giuliana Bugarini Torres

2.- Socorro Ponce Galicia

3.- Ana María Ayala Cruz

4.- Bella Mar Nieto

5.- Rosaura Chávez Merino

Hombres:

1.- Juan Pablo Celis

2.- Juan Pérez Medina

3.- Miguel Pérez Pompa

4.- Bladimiro Conejo García

5.- Carlos Zacarías

Distrito 11 – Pátzcuaro

Mujeres:

1.- Paula Gabriel

2.- Mireya Aguilar

3.- Guadalupe Romero Durán

4.- Jenifer García Tafolla

5.- Sonia Antonio Solorio

Hombres:

1.- Giovani Mendoza

2.- Artemio Ortiz

3.- Ponciano Rincón Lucas

4.- Darío Barbosa

5.- Neftalí Árciga

Distrito 12 – Apatzingán

Mujeres:

1.- Sandra Luz Gutiérrez

2.- Carmen Zepeda

3.- Martha Cuevas

4.- Yolanda Rincón

5.- Patrocinia Gómez

Hombres:

1.- Aldo Gutiérrez

2.- Roberto A Cruz

3.-Andrés Vega

4.- Antonio Ramírez

5.- José Plancarte

Por: Sayra Casillas/CA