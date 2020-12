Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cena de Navidad es uno de los momentos que une a las familias; pero este año morelianos optaron por hacer algo más sencillo, reducir costos en la compra de alimentos y con las medidas sanitarias necesarias para evitar un contagio de Covid-19 entre sus seres queridos.

El 2020 fue un año complicado para todos, pero no quieren dejar pasar desapercibidas estas fechas de pasar un momento más agradable en familia, tal es el caso de la señora Zenaida Lara, quien este año celebrará la Noche Buena sin invitados en su casa y preparará unos pollos asados; aunque, dice, los precios de algunos insumos se dispararon.

Un caso similar es el de la señora Guadalupe García, quien este año en su casa harán carne asada, papa rellena y ponche, solo para los integrantes de la familia, pero aún así, platicó, estima gastará aproximadamente dos mil pesos para la cena de Navidad; un presupuesto similar a lo que gastó en las fiestas decembrinas de 2019.

“Todavía no sé cuánto me voy a gastar, no sé en cuánto esté la carne, pero me voy a gastar más este año, todo está más caro”, mencionó.