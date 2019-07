View this post on Instagram

🌿 RIFA DE TATTOO 🌿 El motivo de esta rifa es para recaudar fondos y apoyar a un joven atleta michoacano. Por su gran desempeño fue invitado a un campamento en Hiroshima, Japón. El asunto es que tiene la invitación por parte de la Federacion Mexicana de Asociaciones de Atletismo pero no el apoyo monetario. Para ir tiene que hacer un depósito de $1900 dólares o el equivalente que ronda los $36000 mexicanos. Es duro saber el potencial y talento que tenemos los jóvenes pero por causas económicas no podemos explotar eso. Peor aún, tener una oportunidad tan grande como ir a un continente totalmente diferente a luchar por lo qué tanto has trabajado y no tener el dinero para demostrar eso. Es por eso que pensamos en una dinámica para apoyarlo. Rifare un tattoo con una venta de boletos. En esta habrá mucha más posibilidad de ganar ya que solo habrá 100 boletos disponibles. El tattoo tendrá un valor límite de $3000. •LA DINÁMICA consistirá en la compra de un boleto, este con un costo de $150. Al comprarlo se te enviará el boleto digital con tu nombre y número para que participes. •PARA PARTICIPAR tienes que hacer el depósito de los $150 a los siguientes datos: -Tipo de cuenta: Débito. -Banco Banamex -Número de cuenta: 4766 8411 9617 6294 -Beneficiario: Jesús Mares Debes tomar foto del ticket y enviarlo junto con tus datos al siguiente número para que te envíen tu boleto. •WHATSAPP: +52 1 443 139 1434 El sorteo se hará en un EN VIVO desde mi cuenta personal el día miércoles 31 de Julio. Dudas o aclaraciones pueden escribirme por DM. MUCHAS GRACIAS POR APOYAR EL TALENTO MICHOACANO Y AYUDAR A UN JOVEN A CUMPLIR SU SUEÑO. Atleta: @jesus_mares64 En colaboración de @gerardoaf98 de @porunmundounido @animalz_studio ✨