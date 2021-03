Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con sólo tres documentos puedes tramitar la visa de turista para viajar a Estados Unidos, como señalan la Embajada y Consulado de dicho país en México.

En su portal web se dio a conocer que todos los solicitantes de visas de no-inmigrante de misión México (excepto los que solicitan visas tipo H-2, E1, E2 o visas de inmigrante) pueden presentar su solicitud ya sea en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México o en cualquiera de sus nueve consulados.

La Visa B1 esta diseñada para viajes de negocios temporales, incluye viajes para la negociación de contratos, asistir a exhibiciones y conferencias, entrenamientos cortos, consultas con proveedores y clientes, etc.

Mientras que la visa B2 esta diseñada para actividades turísticas, tales como compras y turismo, visitar amigos y parientes, obtener tratamientos médicos, etc.

Los solicitantes de visa B1 y B2 deben demostrar su intención de entrar a Estados Unidos por un período corto, solamente con el propósito de atender viajes de negocios cortos y turismo.

Los solicitantes deben demostrar también que cuentan con los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos de su viaje durante su estadía en Estados Unidos; así como también lazos sociales, económicos, y de cualquier tipo en su país de origen para garantizar que el solicitante regrese después de su visita legal y temporal.

Todos los ciudadanos mexicanos menores de 15 años que estén aplicando para una visa B1/B2 deben pagar el equivalente en pesos a $16.00 USD únicamente si uno de los padres o tutores legales está aplicando o tiene una visa BBBCC o tiene una visa de lectura óptica de entradas múltiples B1/B2.

Si la visa del menor es aprobada expirará en 10 años o cuando el menor cumpla 15 años, lo que suceda primero. Si se paga el monto completo de $160.00 USD el menor podrá aplicar para una visa con validez de 10 años.

🟤Si planeas viajar a 🇺🇸, recuerda que todas las personas que planeen ingresar por vía aérea ✈️ deberán presentar una prueba negativa de #COVID19.

Revisa más ℹ️ y detalles en:

▪️Guía del Viajero @SRE_mx: https://t.co/Gm7hLrM0P9

▪️Sitio web @CDCgov: https://t.co/nXQ3Pi9dtD

⤵️ pic.twitter.com/DBJJIYMRf3

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 28, 2021