Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de la renuncia de la titular de la Conapred, Mónica Maccise, otros le siguieron los pasos; ante los cambios anunciados por Andrés Manuel López Obrador sobre vincular el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación a la Segob, integrantes de la Asamblea Consultiva Ciudadana de dicho Consejo decidieron renunciar, entre ellos Mauricio Merino y Katia D´Artigues, renunciaron el viernes pasado.

Katia D´Artigues comentó que, “con cariño, convicción y compromiso he trabajado para @Conapred durante los 10 últimos años de manera honoraria. Pero hoy presento mi renuncia a la Asamblea Consultiva”.

Por su parte Mauricio Merino, renunció tanto a la Conapred como al Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Merino dijo no estar de acuerdo “con los ataques del presidente a las instituciones que defienden a los derechos humanos en México”.

Asimismo, expuso que está preocupado por la vulneración de los derechos humanos “además, se trata de un problema de violencia estructural y sistemática en el país”.

Estas renuncias preceden la de la titular de la Conapred, Mónica Maccise, por otra parte, el pasado viernes, el presidente de México en conferencia de prensa comentó que “cada quien es libre de decidir y lo más honesto e son estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto. Eso es lo honesto. No se debió convocar a ese foro. Quienes no compartan la política de transformación pueden decidir no trabajar en el gobierno”.

Ante esto, el viernes pasado, Mauricio Merino y Katia D´Artigues anunciaron su renuncia.

