Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Integrantes negaron que el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen mantenga relación con agrupaciones criminales o activistas del partido Morena, además aseguraron que el presupuesto público que ejerce desde hace 4 meses, cercano a los 5 millones de pesos, ha sido aplicado en obras públicas para la comunidad.

“Dentro de nuestro movimiento no hay crimen organizado no hay el narco, no está Morena, yo creo que si lo hubiera hay instancia a donde deben de recurrir con pruebas y adelante”, dijo América Huerta Espino, integrante Concejo Ciudadano Indígena, luego de las declaraciones del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, en este sentido.