Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El festejo para la mítica banda The Cure no termina aún, para muestra el anuncio de que Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London llegará a los cines próximamente.

Este largometraje grabado en 4K cuenta con la dirección de Tim Pope, responsable de los grandiosos videos de esta banda, y será estrenado mundialmente el 11 de julio.

Las entradas para las funciones se pondrán a la venta el 6 de junio en esta web.

Al respecto de la cinta, es importante destacar que Paul Corkett (el ingeniero de sonido de The Cure) se encargó de mezclar el audio del concierto en 5.1 en los estudios Abbey Road.

«Esta fue realmente la manera perfecta de celebrar los 40 años de la banda» señaló Smith, líder de la agrupación.

De acuerdo a Tim la película retomará «viejos favoritos», así como una gran cantidad de material de la colección de Robert que nunca se ha visto antes, Súper 8, «entrevistas, bootlegs, actuaciones raras, detrás de las escenas».

ZM