Por: Ariana Castellanos

Vietnam (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un terminaron sin acuerdos la segunda cumbre que sostuvieron en Vietnam.

Una hora antes de lo previsto, ambos mandatarios se retiraron del hotel sede y se dirigieron al suyo. Se supo que no firmaron ningún acuerdo de los que sus equipos habían negociado.

Por su parte, Trump señaló en una conferencia de prensa en Hanói, Vietnam que no se llegó a ningún acuerdo debido a las “sanciones”, “Fueron las sanciones. Querían que se levantaran todas las sanciones y no podíamos darles eso“.

Tras lo sucedido, la Casa Blanca señaló que la reunión fue buena y constructiva y Trump reiteró su confianza en Jong-un.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019