Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Una concursante del programa televisivo «Enamorándonos», de TV Azteca, tuvo un intento de suicidio y decidió compartirlo en sus redes sociales.

De acuerdo a la información la integrante del reality show Karina Moreno Alberú, conocida en «Enamorándonos» como Khareesi, había decidido quitarle la vida, hecho que no concluyó ya que su hermano logró salvarla y llevarla a un hospital para ser atendida.

Luego del hecho, la joven compartió en sus redes sociales los difíciles momentos que vivió y agradeció a Dios y su hermano la nueva oportunidad de vida.

“Después de haber pasado la noche más dolorosa y casi perder esta guerra contra mis propios demonios. Le agradezco a Dios y a mi hermano por estar ahí para mí. Sé que creen en mí y por eso de ahora en más prometo hacer las cosas bien. Las salidas ‘rápidas’ o ‘fáciles’ jamás están permitidas. Hoy puedo decir que tengo ganas de vivir y ver primero por mi bienestar físico y mental”.

Luego de haber sido publicado el post en Instagram Stories fue borrado. Más tarde decidió agradecer a las personas su apoyo, aquí las palabras:

«Ahora que me siento más tranquila y con un dominio total sobre mis emociones, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Jamás pensé tanto apoyo y palabras de aliento tan motivas».

«La razón por la que hice pública mi situación fue porque estaba tan agradecida y conmovida de ver que Dios me dio la oportunidad de estar aquí una vez más y pelear como la guerrera que mi mamá hizo de mí, ver que mi hermano fue literalmente mi héroe y me demostró una vez más que no estoy sola y que jamás me dejará caer. sentir a mi papá más cerca que nunca».

